YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | TYT-AYT-YDT sınav yerleri ne zaman açıklanır?

Öğrencilerin gündeminde merak edilenler arasında YKS giriş belgesi sorgulama yer alıyor. TYT, AYT ve YDT'ye girecek olan öğrenciler sınava giriş belgelerinin nereden alınacağını araştırıyor. YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | TYT-AYT-YDT sınav yerleri ne zaman açıklanır?

2024 YKS NE ZAMAN?

YKS bu yıl 8 Haziran- 9 Haziran tarihlerinde yapılacaktır.

YKS ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ücreti her oturum için 442,50 TL'dir.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM, YKS giriş belgelerini henüz yayınlamadı.

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI