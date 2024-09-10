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YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı?

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YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih yerleştirme sonuçları ile ilgili merak edilenler gündeme geliyor. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2024 YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı da sorular arasında yer alıyor.

Yks ek yerleştirme sonuçlarının genellikle ek tercihlerin sonrasında birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, YKS ek tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. YKS ek yerleştirme tercih başvuruları 6 Eylül 2024 tarihinde başlamış olup, adaylar 11 Eylül 2024 tarihine kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçları için henüz net tarih paylaşılmadı.

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı?

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2024- YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULA

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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