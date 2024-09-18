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YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (ais.osym.gov.tr)

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YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için geri sayım devam ederken, adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor.

ÖSYM, ek tercih sürecinde önemli bir aşamayı geride bırakırken, sonuçların ne zaman açıklanacağı ve nasıl öğrenileceği konusu merak ediliyor. 2024 YKS ek tercihleri, ÖSYM tarafından 6-11 Eylül tarihleri arasında alındı. Adayların, 2024- YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen boş kontenjanlara göre yaptıkları tercihlerin değerlendirilmesi süreci tamamlanıyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 YKS ek tercih sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ÖSYM.gov.tr adresini kullanarak sonuçlara ulaşabilirler.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (ais.osym.gov.tr)

YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2024

Ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleşen adayların kayıt işlemlerini yapmaları gerekecek. Üniversiteler, genellikle kayıt tarihleri ve gerekli belgeler hakkında bilgi verir. Adayların, belirtilen tarihlerde ve gerekli belgelerle kayıt işlemlerini tamamlamaları önemlidir.

YKS EK TERCİH SORGULAMA EKRANI

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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