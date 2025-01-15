YKS başvuruları ne zaman 2025? YKS geç başvuru tarihleri ne zaman?

Bu yıl da milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren Yks, 2025 sınav takvimi doğrultusunda planlandı. YKS başvuruları, öğrencilerin sınav hazırlık sürecine uyum sağlaması adına belirlenen tarih aralığında alınacak. YKS başvurularını kaçıranlar için geç başvuru imkanı da sunuluyor. YKS'ye başvurularını tamamlayan adaylar, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak sınavlarda ter dökecek. Peki, YKS başvuruları ne zaman 2025?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025 tarihinde sona erecektir.

YKS NE ZAMAN?

Geç başvuru işlemleri ise 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025'te, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran 2025'te gerçekleştirilecektir.

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