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YKS BAŞVURU EKRANI! ÖSYM YKS başvuru ekranı saat kaçta açılacak? TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri

YKS BAŞVURU EKRANI! ÖSYM YKS başvuru ekranı saat kaçta açılacak? TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri
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Üniversite sınavına girecek adaylar, 2025 YKS başvuruları için ÖSYM tarafından belirlenen tarihleri merak ediyor. YKS başvuru ekranı açıldı mı? ÖSYM YKS başvuru saati kaçta? gibi sorular öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, ÖSYM YKS başvuru ekranı ne zaman açılacak? İşte detaylar…

2025 YKS başvuru ekranı 6 Şubat 2025 tarihinde açılacaktır. Adayların başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden (ais.osym.gov.tr) online olarak yapmaları gerekiyor. Adaylar, YKS başvuru ekranının saat kaçta açılacağını merak ediyor. Peki, ÖSYM YKS başvuru ekranı saat kaçta açılacak? TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri

ÖSYM YKS BAŞVURU EKRANI SAAT KAÇTA AÇILACAK?

2025 YKS başvuru ekranı 6 Şubat 2025 tarihinde açılacaktır. Ancak, ÖSYM henüz başvuru sisteminin açılış saatine dair resmi bir açıklama yapmamıştır. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, başvuru ekranları genellikle öğle saatlerinde (12:00 - 14:00 aralığında) aktif hale getirilmektedir.

YKS BAŞVURU EKRANI! ÖSYM YKS başvuru ekranı saat kaçta açılacak? TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri

YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2025 YKS, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacaktır. Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi günü, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü yapılacaktır.

ÖSYM YKS BAŞVURU EKRANI

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