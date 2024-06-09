YKS 2024 Türk Dili ve Edebiyatı çıkmış sorular yayınlandı mı? AYT Türk Dili ve Edebiyatı SORU-CEVAPLARI açıklandı mı?

Yks 2024 Türk Dili ve Edebiyatı çıkmış sorular yayınlandı mı? Sorusu, AYT sınavının tamamlanmasının ardından adaylar tarafından araştırılıyor. 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak. Peki, YKS 2024 Türk Dili ve Edebiyatı çıkmış sorular yayınlandı mı?

AYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 17 Temmuz 2024 tarihinde duyurulacak. Buna göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

AYT CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK 2024?

9 Haziran 2024 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek olan YDT oturumunun ardından, YKS cevap anahtarının yayınlanacağı belirtilmiştir. Bu bilgilere göre, YKS cevap anahtarı 9 Haziran 2024 Pazar günü sınavın tamamlanmasının ardından yayınlanacaktır.

YKS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇIKMIŞ SORULAR YAYINLANDI MI?

2024 YKS soruları hakkında ÖSYM'den açıklama geldiği takdirde bilgiler sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.