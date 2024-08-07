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YKS 2024 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin 2024 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Üniversite adayları, tercih sonuçlarını sorgulamak için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. Kesin tarih henüz açıklanmamış olsa da, sonuçların genellikle sınavdan birkaç hafta sonra duyurulduğu biliniyor.

ÖSYM tercih başvurularının tamamlanmasının ardından üniversiteler yerleştirme işlemlerini tamamlayacak ve sonuçları açıklayacak. 2024 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Adaylar, YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YKS 2024 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

YKS tercih işlemleri 25 Temmuz'da başlamış, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Ağustos'ta sona eren başvuru süresini, 4 Ağustos'a ertelemişti.Tercih işlemleri başvuru süresi 23.59'da sona erdi. Adaylar, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

YKS 2024 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 4 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

YKS 2024 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Kayıt işlemleri sona erdikten sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek ve ek yerleştirme işlemleri başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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