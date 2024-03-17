Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli?
Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Yılmaz Taşlıbel hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Yılmaz Taşlıbel'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
YILMAZ TAŞLIBEL KİMDİR?
Yılmaz Taşlıbel Konya - Derbent Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel çiftçidir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.