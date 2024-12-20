Yılmaz Morgül kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli?

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YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

İbrahim Yılmaz Morgül, 14 Ocak 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Çayelilidir. Babası İbrahim Morgül, annesi Fatma Morgül'dür. Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri alan ve 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başlayan Yılmaz Morgül, "Elveda İstanbul" adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürdü. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla tanınmıştır.

Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu. 2016 yılında katıldığı Survivor isimli yarışma programında, kendisine rahatsızlığından dolayı sakal tıraşı için özel izin verildi.

Katıldığı televizyon programlarında 1982 doğumlu olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül'ün gerçek yaşı, uzun süre gündem konusu oldu. Meslektaşı Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın, 20 sene önce çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ise, tartışmalara son noktayı koydu ve Morgül'ün 1964 doğumlu olduğu ortaya çıktı.

2016 yılında yayınlanan Survivor adlı yarışmada Ünlüler takımında yer almıştır. Yine aynı yıl yayınlanan, Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri olmuştur.

Yılmaz Morgül, Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının "Yıldız Yağmuru" dönemindeki konuk sunuculardan biriydi. 6 Aralık 2021 ile 10 Aralık 2021 tarihleri arasında programı Yılmaz Morgül sunmuştur.

Diskografi

1988: Özleyeceğim

1991: Mutlu Olmak İstiyorum

1995: Elveda İstanbul

1996: Yılmaz Morgül II

1997: Masum Yalanlar

2000: Olduğum Gibiyim

2001: Türk Sanat Müziği Klasikleri

2003: Can Parçam

2005: Cennet

2008: Türk Sanat Müziği Klasikleri - 2CD

2010: Yılmaz Morgül

2013: Yılmaz Morgül & Ayfer Er - Aşk Benden Sorulur - Single[9]

2015: Yalnızlık Makamı - EP

2016: Yılmaz Morgül 2016 - EP

2017: Yılmaz Morgül Pop - EP

2019: Sensizlik Haram Bana - Single

2021: Aşık Olmak İstiyorum

2021: Kal Benim Için (feat. Erkan Çelik) [Canlı Performans] - Single

2021: Gülü Soldurmam - Single

2022: Ummadığım Anda - Single

2023: Karaağaç - Single

2023: Karabiberim - Single

2024: Canımsın - Single

2024: Ateşe Düştüm - Single