Yılın Kelimesi nedir? TDK Yılının Kelimesi nasıl oy verilir?

Türk Dil Kurumu, "2024 Yılının Kelimesi"ni seçmek için oylama başlattı. İsteyen herkes, 7 finalist arasından kazanmasını istediği kelime veya kavramı seçebilecek. Peki, Yılının Kelimesi nedir? TDK Yılın Kelimesi nasıl oy verilir?

YILIN KELİMESİ NEDİR?

Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi ile birlikte "2024 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı seçiyor. Bu amaçla alanında uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen kelimeler/kavramlar Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında (https://anket.tdk.gov.tr/) oylamaya açıldı.

Oylamaya açılan kelimeler/kavramlar arasından en çok oy alan kelime/kavram "2024 Yılının Kelimesi" olarak belirlenecek.

Dünya üzerinde pek çok kurum tarafından ilan edilen kelimeler/kavramlar, bir yandan yeniden bir kültürel üretim sağlarken diğer yandan meselelerin İngilizce üzerinden analiz edilmesi ve tartışılmasına vesile oluyor. Bu çerçevede, Türkçenin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemek, Türkçenin hak ettiği değerin altını çizmek ve kelimeler üzerine düşünülmesini sağlamak amacıyla Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle "2024 Yılının Kelimesi" seçiliyor. Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından önerilen kelimeler, Kurul değerlendirmesiyle 7'ye indirilerek halk oylamasına sunuldu. Halk oylaması 22 Aralık Pazar günü sona erecek. Halk oylamasına yüksek katılım sağlanması hedefleniyor.

Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasına (https://anket.tdk.gov.tr/) giriş yapılarak, ana sayfada bulunan bağlantı üzerinden oylamaya katılım sağlanıyor.

TDK YILININ KELİMESİOY VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ