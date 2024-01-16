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Yıldızlar Bana Uzak final mi? Yıldızlar Bana Uzak dizisi yok mu, bitiyor mu?

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Yıldızlar Bana Uzak final mi sorusu araştırılmaktadır. Yeni dizinin akıbeti merak konusu oldu. Peki, Yıldızlar Bana Uzak final mi? Yıldızlar Bana Uzak dizisi yok mu, bitiyor mu? İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Yıldızlar Bana Uzak dizi hakkında final iddiaları gündemde. Dizi hakkında çıkan 'Yıldızlar Bana Uzak final mi yapıyor?' soruları izleyiciler arasında merak konusu oldu. Dizinin devam edip etmeyeceği konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Yıldızlar Bana Uzak final mi? Yıldızlar Bana Uzak dizisi yok mu, bitiyor mu? Detaylar haberimizde...

YILDIZLAR BANA UZAK FİNAL Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalın sürpriz yaparak ilk bölümünü yılbaşı gecesi yayınladığı Yıldızlar Bana Uzak dizisi için final kararı aldı. Dizinin son çıkan reytingleri de beklentiyi karşılamayınca dizinin 4. Bölümde bitirilmesine karar verildi. Senaryosu Ercan Uğur tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Bahadır İnce oturuyor.

Yıldızlar Bana Uzak final mi? Yıldızlar Bana Uzak dizisi yok mu, bitiyor mu?

YILDIZLAR BANA UZAK YOK MU, BİTİYOR MU?

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yıldızlar Bana Uzak dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor. Dizi, 4. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

Yıldızlar Bana Uzak final mi? Yıldızlar Bana Uzak dizisi yok mu, bitiyor mu?

Yıldızlar Bana Uzak final mi? Yıldızlar Bana Uzak dizisi yok mu, bitiyor mu?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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