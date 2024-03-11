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Yeter Saynur Sallı kimdir? Memleket Partisi Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Yeter Saynur Sallı kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Yeter Saynur Sallı kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Yeter Saynur Sallı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Sallı'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konusunda bilgi arayışı devam ediyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Güdül Belediye Başkan adayı ise Yeter Saynur Sallı oldu. Yeter Saynur Sallı kimdir? Yeter Saynur Sallı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

YETER SAYNUR SALLI KİMDİR?

Saynur Sallı, 1980 yılında Zonguldak ilinin Devrek ilçesinde dünyaya gelmiştir ve ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Devrek'te tamamlamıştır. Devrek'te müzik market işletmeciliği yapmış olan Saynur Sallı, 2010 yılında Ankara'ya yerleşmiştir. Halen yeme-içme sektöründe işletmecilik yapmaktadır. İşletmeci olan Yeter Saynur Sallı 31 Mart 2024 seçimlerinde Memleket Partisi Güdül Belediye Başkan adayıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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