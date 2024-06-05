Yetenekli Bay Cage filmi oyuncuları kim, konusu ne? Yetenekli Bay Cage filmi ne zaman, nerede çekildi?

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YETENEKLİ BAY CAGE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 22 Nisan 2022 (ABD)

Yönetmeni: Tom Gormican

Bütçe: 30 milyon USD

The Unbearable Weight of Massive Talent, senaryoyu Kevin Etten ile birlikte yazan Tom Gormican tarafından yönetilen yeni bir Amerikan aksiyon komedi filmi. Nicolas Cage , Pedro Pascal, Sharon Horgan, Ike Barinholtz, Jacob Scipio, Lily Sheen, Neil Patrick Harris ve Tiffany Haddish'in yer aldığı destekleyici bir oyuncu kadrosuyla birlikte kendisinin kurgulanmış bir versiyonu olarak rol alıyor.

Filmin prömiyeri 12 Mart 2022'de South by Southwest'te yapıldı ve 22 Nisan 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Lionsgate tarafından gösterime girdi. Cage ve Pascal'ın performansları ve kimyası ile ilgili övgü almakla birlikte eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı ancak gişede kötü performans gösterdi ve 30 milyon dolarlık bütçesine karşı yalnızca 29,1 milyon dolar hasılat elde etti.

Nicolas Cage, bir milyarder süper hayranının doğum gününe katılmak için 1 milyon dolarlık teklifi isteksizce kabul eder. İşler çılgına döndüğünde Nic, karısını ve kızını kötü şöhretli bir uyuşturucu baronu olan hayrandan kurtarmak için en ikonik ve sevilen karakterlerinden bazılarının bir versiyonu olmak zorunda kalır.

YETENEKLİ BAY CAGE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Nicolas Cage

Pedro Pascal

Sharon Horgan

Ike Barinholtz

Alessandra Mastronardi

Jacob Scipio

Neil Patrick Harris

Tiffany Haddish