Yeşim Yılmaz kimdir? Memleket Partisi Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı Yeşim Yılmaz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı Yeşim Yılmaz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yeşim Yılmaz kimdir? Memleket Partisi Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı Yeşim Yılmaz nereli? Detaylar haberimizdedir…

YEŞİM YILMAZ KİMDİR?

Yeşim Yılmaz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Van İpekyolu Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.