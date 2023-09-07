31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, il ve ilçelerin belediye başkan seçimi için sandığa gidildi. Bu kapsamda Yeşilyurt'da görev yapmakta olan belediye başkanı araştırılıyor. Peki, Yeşilyurt belediye başkanı hangi partiden? Malatya Yeşilyurt Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçildi?

Yeşilyurt belediye başkanı hangi partiden? Sorusu, 2019 Türkiye Yerel Seçimleri sonuçları ile birlikte arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. 2019 Malatya Yerel Seçimleri doğrultusunda, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçelerin belediye başkanları için oy kullanıldı. Peki, Yeşilyurt belediye başkanı hangi partiden? Malatya Yeşilyurt Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçildi?

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Malatya Yeşilyurt 2019 yerel seçim sonuçlarına göre aday yarışında AK Parti'den Mehmet Çınar kazanmıştır. Buna göre aday yarışında %63,81 oy oranı ile birinci olmaya hak kazanan AK Parti'den Mehmet Çınar Yeşilyurt belediye başkanı olmuştur.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÇINAR KİMDİR?

1977 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Kırıkkale Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 2004 yılında Fırat Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. İnönü Universitesinde doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2006 yılında Genç MUSİAD Kurucu Başkanlık görevinde bulundu. 2009 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Uyeliğine seçildi. Malatya Belediyesi Daimi Encümen ve İmar Komisyonluğu üyesi yaptı. 2009-2014 Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Uyeliği yaptı. 2014 yerel seçimlerinde Yeşilyurt Belediyesi Meclis üyesi seçildi.

Mayıs 2018 tarihi itibariyle Yeşilyurt Belediye Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Çınar evli ve dört çocuk babasıdır.