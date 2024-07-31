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Yeşil Yol filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeşil Yol filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yeşil Yol filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yeşil Yol konusu, özeti ve Yeşil Yol oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yeşil Yol filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yeşil Yol filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yeşil Yol filmini izleyecek olanların merak ettiği Yeşil Yol konusu nedir, Yeşil Yol oyuncuları kimler ve Yeşil Yol özeti gibi konuları inceliyoruz.

YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 1 Mart 2000 (Fransa)

Yeşil Yol, bir hapishane görevlisi ile bir mahkumun hikayesini konu alıyor. Paul Edgecomb'un görevi, idam cezası alan mahkumları son yolculuklarına uğurlamaktır. Yıllar boyunca birçok mahkumu idama uğurlar. Bir gün, korkutucu bir görünüme sahip olan John Coffey ile tanışır. Ancak Coffey'in bu ürkütücü dış görünüşünün altında oldukça masum bir ruh bulunmaktadır. Coffey, iki küçük kız çocuğunun öldürülmesi suçlamasıyla yargılanmaktadır. Onun her geçen gün ortaya çıkan olağanüstü yetenekleri, karakteri hakkında yeni ipuçları sunacaktır.

YEŞİL YOL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tom Hanks Paul Edgecomb

David Morse Brutus 'Brutal' Howell

Bonnie Hunt Jan Edgecomb

Michael Clarke Duncan John Coffey

Sam Rockwell 'Vahşi Bill' Wharton

James Cromwell Hal Moores

Michael Jeter Eduard 'Del' Delacroix

Graham Greene Arlen Bitterbuck

Doug Hutchison Percy Wetmore

Jeffrey DeMunn Harry Terwilliger

Dabbs Greer Yaşlı Paul Edgecomb

Osman Demir
Osman Demir
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