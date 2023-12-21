Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Milli Eğitim Bakanı'na tepki gösterdi

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in meclis kürsüsünde tarikat ve cemaatlerle protokollerinin süreceğine yönelik yaptığı açıklamasına tepki göstererek, "Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı derhal görevden alınmalıdır. Bu konu gündemden kalkana kadar her yerde dillendireceğiz. Bu ülke laik ve demokratik bir ülkedir. Kırmızı çizgilerden uzak durun" dedi.

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı, ' Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolü var. Bunların içerisinde, sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor' açıklamalarına tepki gösterdi. Başkan Mutlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikat ve cemaatlerle bakanlık düzeyinde protokollerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini açıkça ilan etti. Geçmişi ve o acı günleri tekrar gündeme getirmek istemiyorum ama belli ki hiç ders çıkarılmamış. FETÖ ile protokol yapanlar, bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış. Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı derhal görevden alınmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza çağrımdır; bu hafta garabet açıklamaya ve ayıbı ortadan kaldırılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın derdi bunlar olmamalı. Verdiğiniz sözleri yerine getirin. Mülakatı kaldırın. Başarı oranını yükseltin. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda (PISA) Türkiye matematik, fen ve okumada neden dünya ortalamasının altında? Bunun açıklamasını yapın. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında asansör kazalarını engelleyin. Öğrencilerin KYK kredi borçlarını silin. Yerli ve Milli Parti olarak uyarıyoruz. Bu konu gündemden kalkana kadar her yerde bunları dillendireceğiz. Sizin derdiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Aklınızdan neler geçiyor biliyoruz. Bu ülke laik ve demokratik bir ülkedir. Kırmızı çizgilerden uzak durun" ifadelerini kullandı.