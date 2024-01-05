YEREL SEÇİMLER 2024 NE ZAMAN? 31 Mart yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri ne zaman olacak?
2024 yerel seçimlerinin ne zaman yapılacağı ve belediye seçim tarihlerinin ne olacağı gündemde. Türkiye'de belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerinin belirleneceği seçimlerin tarihi merakla bekleniyor. Halkın 2024 yılında sandığa giderek bu seçimleri gerçekleştirecek. 31 Mart yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri ne zaman olacak?
Yerel seçimler ne zaman yapılacak ve belediye seçimleri ne zaman olacağı gündeme geliyor. 2024 yılında halk sandığa giderek belediye başkanları, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçecektir. 2024 seçimleri ne zaman? Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri ne zaman olacak? Detaylar haberimizdedir…
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?
31 Mart yerel seçimlerine 36 siyasi parti katılıyor.
- Adalet Birlik Partisi
- Adalet Partisi
- Adalet ve Kalkınma Partisi
- Anadolu Birliği Partisi
- Anavatan Partisi
- Aydınlık Demokrasi Partisi
- Bağımsız Türkiye Partisi
- Büyük Birlik Partisi
- Büyük Türkiye Partisi
- Cumhuriyet Halk Partisi
- Demokrasi ve Atılım Partisi
- Demokratik Sol Parti
- Demokrat Parti
- Emek Partisi
- Gelecek Partisi
- Genç Parti
- Güç Birliği Partisi
- Halk ve Özgürlükler Partisi
- Halkın Kurtuluş Partisi
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
- Hür Dava Partisi
- İYİ Parti
- Memleket Partisi
- Millet Partisi
- Milliyetçi Hareket Partisi
- Milli Yol Partisi
- Saadet Partisi
- Sol Parti
- Türkiye İşçi Partisi
- Türkiye Komünist Hareketi
- Türkiye Komünist Partisi
- Vatan Partisi
- Yeniden Refah Partisi
- Yenilik Partisi
- Yeni Türkiye Partisi ve
- Zafer Partisi