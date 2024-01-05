YEREL SEÇİMLER 2024 NE ZAMAN? 31 Mart yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri ne zaman olacak?

Yerel seçimler ne zaman yapılacak ve belediye seçimleri ne zaman olacağı gündeme geliyor. 2024 yılında halk sandığa giderek belediye başkanları, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçecektir. 2024 seçimleri ne zaman? Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri ne zaman olacak? Detaylar haberimizdedir…

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

31 Mart yerel seçimlerine 36 siyasi parti katılıyor.