Yeraltı Canavarı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeraltı Canavarı filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yeraltı Canavarı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yeraltı Canavarı konusu, özeti ve Yeraltı Canavarı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yeraltı Canavarı filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Yeraltı Canavarı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yeraltı Canavarı filmini izleyecek olanların merak ettiği Yeraltı Canavarı konusu nedir, Yeraltı Canavarı oyuncuları kimler ve Yeraltı Canavarı özeti gibi konuları inceliyoruz.
YERALTI CANAVARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yeraltı Canavarı, bir çöl kasabasının dev yaratıkların istilası ile nasıl altüst olduğunu anlatıyor. Küçük bir çöl kasabası, insan yiyen dev bir yaratığın saldırısıyla karşı karşıya kalır.
Bacon ve Ward, kasaba halkını bu korkunç yaratıklardan kurtarmak için cesurca mücadele ederler. Komedi ve gerilim unsurlarını ustalıkla birleştiren film, etkileyici özel efektleri ve güçlü oyuncu performanslarıyla kült yapımlardan biridir.YERALTI CANAVARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Ron Underwood
Senaryo: Ron Underwood, Brent Maddock, S.S. Wilson
Oyuncular: Reba McEntire, Michael Gross, Finn Carter , Fred Ward, Kevin Bacon
Filmin Türü: Komedi, Korku
Orijinal Adı: Tremors
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 1990
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 96 dk.