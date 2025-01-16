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Yeraltı Canavarı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeraltı Canavarı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Yeraltı Canavarı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeraltı Canavarı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yeraltı Canavarı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yeraltı Canavarı konusu, özeti ve Yeraltı Canavarı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yeraltı Canavarı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yeraltı Canavarı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yeraltı Canavarı filmini izleyecek olanların merak ettiği Yeraltı Canavarı konusu nedir, Yeraltı Canavarı oyuncuları kimler ve Yeraltı Canavarı özeti gibi konuları inceliyoruz.

YERALTI CANAVARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeraltı Canavarı, bir çöl kasabasının dev yaratıkların istilası ile nasıl altüst olduğunu anlatıyor. Küçük bir çöl kasabası, insan yiyen dev bir yaratığın saldırısıyla karşı karşıya kalır.

Bacon ve Ward, kasaba halkını bu korkunç yaratıklardan kurtarmak için cesurca mücadele ederler. Komedi ve gerilim unsurlarını ustalıkla birleştiren film, etkileyici özel efektleri ve güçlü oyuncu performanslarıyla kült yapımlardan biridir.

YERALTI CANAVARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ron Underwood

Senaryo: Ron Underwood, Brent Maddock, S.S. Wilson

Oyuncular: Reba McEntire, Michael Gross, Finn Carter , Fred Ward, Kevin Bacon

Filmin Türü: Komedi, Korku

Orijinal Adı: Tremors

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 1990

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 96 dk.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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