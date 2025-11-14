Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Esenyurt'ta bünyesinde 3 kadının da çalıştığı inşaat firmasının tuvaletinde gizli kamera olduğu fark edildi. Havalandırma bölümüne sıkıştırılan kamera, çalışanlar tarafından çıkartıldı.

KİMİN YERLEŞTİRDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Havalandırma bölümüne yerleştirilen kamerayı bulan çalışanların ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kamerayı incelemeye alarak kim tarafından yerleştirildiğini belirlemek için soruşturma başlattı.