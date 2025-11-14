Haberler

Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Güncelleme:
Esenyurt'ta bir işyerinin tuvaletindeki havalandırma bölümünde çalışanlar gizli kamera buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kamerayı incelemeye alarak kim tarafından yerleştirildiğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Esenyurt'ta bünyesinde 3 kadının da çalıştığı inşaat firmasının tuvaletinde gizli kamera olduğu fark edildi. Havalandırma bölümüne sıkıştırılan kamera, çalışanlar tarafından çıkartıldı.

KİMİN YERLEŞTİRDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Havalandırma bölümüne yerleştirilen kamerayı bulan çalışanların ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kamerayı incelemeye alarak kim tarafından yerleştirildiğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

ben artık trde otel ve araba kiralamıyorum, taksiye binmiyorum

