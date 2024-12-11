Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, Ayrılıkçeşmesi, Söğütlüçeşme Marmaray durakları çalışıyor mu 11 Aralık Çarşamba?

Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferleri durduruldu. Peki, Yenikapı, Sirkeci, Ayrılıkçeşmesi Marmaray durakları çalışıyor mu 11 Aralık Çarşamba?

YENİKAPI, SİRKECİ, AYRILIKÇEŞMESİ MARMARAY DURAKLARI ÇALIŞIYOR MU?





Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre, teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli durdurulduğu ve çalışmalara başlandığı belirtildi.

Açıklamada

"Sayın yolcularımız;

Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." denildi.