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Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, Ayrılıkçeşmesi, Söğütlüçeşme Marmaray durakları çalışıyor mu 11 Aralık Çarşamba?

Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, Ayrılıkçeşmesi, Söğütlüçeşme Marmaray durakları çalışıyor mu 11 Aralık Çarşamba?
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Marmaray'dan yapılan son dakika açıklamaya göre; Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferleri geçici bir süre yapılamayacağı öğrenildi. T24'ün edindiği bilgilere göre, yoğun yağış nedeniyle Marmaray'ın sinyal sistemlerinin zarar gördüğü öğrenildi. Peki, Yenikapı, Sirkeci, Ayrılıkçeşmesi Marmaray durakları çalışıyor mu 11 Aralık Çarşamba?

Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferleri durduruldu. Peki, Yenikapı, Sirkeci, Ayrılıkçeşmesi Marmaray durakları çalışıyor mu 11 Aralık Çarşamba?

YENİKAPI, SİRKECİ, AYRILIKÇEŞMESİ MARMARAY DURAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre, teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli durdurulduğu ve çalışmalara başlandığı belirtildi.

Açıklamada

"Sayın yolcularımız;

Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

Sayın yolcularımız;

Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir.

— Marmaray (@Marmaraytcdd) December 10, 2024
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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