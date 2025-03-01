Yeni KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri kimdir? Ali Murat Başçeri hayatı ve biyografisi!

Yeni KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri oldu. 1 Mart 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri kimdir, Ali Murat Başçeri hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ KKTC BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri oldu.

İşte karar:



YENİ KKTC BÜYÜKELÇİSİ ALİ MURAT BAŞÇERİ KİMDİR?