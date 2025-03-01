Yeni KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri kimdir? Ali Murat Başçeri hayatı ve biyografisi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 1 Mart 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni KKTC Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Ali Murat Başçeri kimdir, merak edildi. İşte, Ali Murat Başçeri hayatı ve biyografisi.
Yeni KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri oldu. 1 Mart 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri kimdir, Ali Murat Başçeri hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…
YENİ KKTC BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?
Yeni KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri oldu.
İşte karar:
YENİ KKTC BÜYÜKELÇİSİ ALİ MURAT BAŞÇERİ KİMDİR?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekildi. Yerine ise Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri atandı.
Başçeri, 2018-2022 yılları arasında da yine KKTC Büyükelçisi olarak görev almıştı.
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