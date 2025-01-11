Üye Girişi
Haberler
ABD'yi yakan ateş sönmüyor! 'Can kayıpları artabilir, kitlesel yıkım yaşıyoruz'

"Can kayıpları artabilir, kitlesel yıkım yaşıyoruz"
Los Angeles'tan sonra şimdi de New York'ta yangın çıktı

Los Angeles'tan sonra şimdi de New York'ta yangın çıktı
Trump'ın ilhak etmek istediği Grönland Başbakanı'ndan yeni açıklama: Görüşmeye hazırız

Trump'ın ilhak etmek istediği Grönland Başbakanı'ndan yeşil ışık
Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar

Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar

Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi!

Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 10 Ocak 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Ürdün Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Yakup Caymazoğlu kimdir, merak edildi. İşte, Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi.

Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu oldu. 10 Ocak 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir, Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ ÜRDÜN BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu oldu.

İşte karar:

Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi!

YENİ ÜRDÜN BÜYÜKELÇİSİ YAKUP CAYMAZOĞLU KİMDİR?

Akademik alanda da faaliyet gösteren Caymazoğlu, Türkiye'de Selefi düşüncenin ortaya çıkışı ve yansımaları üzerine Arapça bir makale kaleme almıştır. Ayrıca, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde düzenlenen "Eş Zamanlı Çevirinin Serüveni" konulu konferansta tecrübelerini katılımcılarla paylaşmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
img

ABD, İngiltere ve İsrail aynı anda vurdu
img

Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in İsmet İnönü ile ilgili sözleri gündem oldu: Övdü mü yerdi mi belli değil

Özgür Özel'in İsmet İnönü ile ilgili sözleri gündem oldu
Fatih Altaylı'dan skandal ifadeler: Allah'ın oğlu gelse...

Fatih Altaylı'dan skandal ifadeler: Allah'ın oğlu gelse...
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.