Yeni Somali Büyükelçisi Fahri Türker Oba kimdir? Fahri Türker Oba hayatı ve biyografisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Gambiya Cumhuriyeti Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Fahri Türker Oba kimdir, merak edildi. İşte, Fahri Türker Oba hayatı ve biyografisi.
Yeni Gambiya Cumhuriyeti Büyükelçisi Fahri Türker Oba oldu. 16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Gambiya Cumhuriyeti Büyükelçisi Fahri Türker Oba kimdir, Fahri Türker Oba hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…
YENİ GAMBİYA BÜYÜKELÇİSİ CUMHURİYETİ FAHRİ TÜRKER OBA KİMDİR?
Fahri Türker Oba hakkında detaylar geliyor...