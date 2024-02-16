Yeni Somali Büyükelçisi Fahri Türker Oba kimdir? Fahri Türker Oba hayatı ve biyografisi

Yeni Gambiya Cumhuriyeti Büyükelçisi Fahri Türker Oba oldu. 16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Gambiya Cumhuriyeti Büyükelçisi Fahri Türker Oba kimdir, Fahri Türker Oba hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ GAMBİYA BÜYÜKELÇİSİ CUMHURİYETİ FAHRİ TÜRKER OBA KİMDİR?

Fahri Türker Oba hakkında detaylar geliyor...