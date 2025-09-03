Çarpıntı dizisinin konusu nedir? Çarpıntı dizisi oyuncuları kimler, dizi ne zaman başlayacak?

"Çarpıntı dizisinin konusu nedir?" sorusu, özellikle dram ve insan ilişkileri odaklı yapımları seven izleyicilerin radarında. Kalp nakli gibi güçlü bir temaya dayanan dizi, hem duygusal hem de gizemli unsurlarıyla farklı bir hikâye sunmaya hazırlanıyor. Her bölümde izleyiciyi derin düşüncelere sevk edecek olan yapım, sezonun en dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor. "Çarpıntı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?" sorusu ise projenin güçlü oyuncu tercihleri sayesinde gündemde. Peki, Çarpıntı dizisinin konusu nedir? Çarpıntı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

ÇARPINTI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak Çarpıntı; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak.

ÇARPINTI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Çarpıntı dizinin oyuncu kadrosunda; Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi başarılı isimler yer alıyor.