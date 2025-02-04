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Yeni Özbekistan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş kimdir? Ufuk Ulutaş hayatı ve biyografisi!

Yeni Özbekistan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş kimdir? Ufuk Ulutaş hayatı ve biyografisi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 4 Şubat 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Özbekistan Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Ufuk Ulutaş kimdir, merak edildi. İşte, Ufuk Ulutaş hayatı ve biyografisi.

Yeni Özbekistan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş oldu. 4 Şubat 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Özbekistan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş kimdir, Ufuk Ulutaş hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Özbekistan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş oldu.

İşte karar:

Yeni Özbekistan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş kimdir? Ufuk Ulutaş hayatı ve biyografisi!


YENİ ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ UFUK ULUTAŞ KİMDİR?

Büyükelçi Ufuk Ulutaş 1980 yılında İskenderun'da doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde, yüksek lisansını The Ohio State Üniversitesi Tarih Bölümünde ve doktorasını Ankara YBU Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde İbranice ve Ortadoğu politikası dersleri almıştır. 2002-2010 yılları arasında The Ohio State Üniversitesi'nde çeşitli pozisyonlarda görev alan Dr. Ulutaş, bu süre zarfında Tarih Bölümünde araştırma asistanı ve öğretim görevlisi olarak; Melton Yahudi Çalışmaları Merkezi'nde önce Samuel M. Melton ardından George M. & Renée K. Levine araştırmacısı olarak; Mershon Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nde ise araştırma asistanı olarak çalışmıştır.

2006-2010 yılları arasında The Ohio State Üniversitesi'nde dünya tarihi dersleri vermiştir. SETA Washington DC'nin Ortadoğu Program Koordinatörlüğünü yürütmüş, Mogadişu merkezli Heritage Institute for Policy Studies isimli düşünce kuruluşunun yönetim kurulunda yer almıştır. 2013-2018 yılları arasında SETA Vakfı'nda Dış Politika Direktörü olarak görev yapmış, aynı zamanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Aynı zamanda TRT kanalında dış politika ağırlıklı bir program hazırlayıp sunmuştur. Büyükelçi Ulutaş 2018-2023 yılları arasında T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Ortadoğu siyaseti ve tarihi, dinler tarihi, İsrail siyaseti ve Yahudi tarihi, Türk dış politikası ve ABD'nin Ortadoğu politikası üzerine çok sayıda akademik makale, kitap, kitap bölümü ve rapor kaleme almıştır. En son "The State of Savagery: ISIS in Syria" isimli kitabını yayınlayan Büyükelçi Ulutaş, Perceptions dergisinin yayın kurulu üyesidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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