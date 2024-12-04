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Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oldu? Selami Yıldız kimdir, nereli?

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oldu? Selami Yıldız kimdir, nereli?
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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oldu? İşte, Selami Yıldız kimdir, nereli?

İstanbul İl Emniyet Müdürü görevine Zafer Aktaş'ın yerine Selami Yıldız getirildi. Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oldu, Selami Yıldız kimdir?

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

Ankara Polis Koleji ve Polis Akademisi mezunu olan Selami Yıldız, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi.

1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.2023'de Emniyet Genel Müdür yardımcısı olan 56 yaşındaki Yıldız, 2024'te İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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