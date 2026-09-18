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Yeni iPhone 18 Pro Modelleri Hepsiburada’da Satışta

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Yeni iPhone 18 Pro Modelleri Hepsiburada’da Satışta
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Yeni iPhone 18 Pro modelleri, teknoloji tutkunlarıyla Hepsiburada’da buluşuyor. Hepsiburada kullanıcıları, “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetiyle mevcut cihazlarını sipariş esnasında sunulan anında indirimle yenileyip, cihaz değişimini belirledikleri adreste zahmetsizce gerçekleştirebiliyor.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in yanı sıra Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve AirPods 5 de bugün Hepsiburada’da satışa sunuldu. 12 Eylül’de başlayan ön sipariş döneminde verilen siparişlerin teslimatı bugün saat 08.00 itibarıyla başladı. Yeni Apple ürünleri, HepsiJET ile Türkiye’nin 81 ilinde kullanıcılarla buluşuyor.

Kullanıcıların ön siparişin ilk gününde en çok ilgi gösterdiği model iPhone 18 Pro Max oldu. Renk tercihlerinde ise burgonya ilk sırada yer alırken, en çok tercih edilen depolama seçeneği 256 GB olarak öne çıktı.

Eskiyi Kapında Yenile ile mevcut cihazın değeri sipariş anında indirime dönüşüyor

Hepsiburada, “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetiyle kullanıcıların yeni iPhone modellerine geçişini kolaylaştırıyor. HepsiJET’in lojistik altyapısıyla sunulan hizmet kapsamında kullanıcılar, yeni cihaz siparişi esnasında anında indirimden yararlanıyor; eski cihazların değişimini ise belirledikleri adreste kolayca gerçekleştirebiliyor. Böylece iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine mevcut cihazlarını değerlendirerek geçiş yapabiliyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
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