Yeni Call of Duty oyununun ismi resmi olarak açıklandı! Call of Duty: Black Ops 6 tanıtım tarihi duyuruldu

Oyunun ilk teaser'ı zaten yayınlandı ve Activision tarafından USA Today'de tam sayfa bir reklam alınarak oyunun adı ve logosu duyuruldu. Ayrıca, Activision "TheTruthLies" adında özel bir interaktif web sitesi de yayına aldı. Bu sitede, eski bir CRT televizyonda altı kanalı döndürebilir ve bazıları sadece statik gösterirken, diğerleri oyun evreninin durumunu anlatan yeni videolar yayınlamaya başladı.Call of Duty: Black Ops 6'nın kampanyası orijinal Black Ops kadar güçlü olmasa da, beklenmedik bir finalle sonlanan hikayesi ve dikkat çekici görsel detayları ile dikkat çekiyor. Oyunun daha fazla detayı ve oynanış gösterimi için Haziran ayını beklemek gerekiyor. Ancak şimdilik, oyunun ilk teaser'ları ve interaktif web sitesi üzerinden oyun evreni hakkında ipuçları toplanabilir.

CALL OF DUTY BLACK OPS 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Call of Duty: Black Ops 6 hakkında şu ana kadar öğrendiklerimiz şunlar:

Oyunun Tanıtımı : Call of Duty: Black Ops 6'nın çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, oyunun 2024 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca, oyunun dünya çapında tanıtımı 9 Haziran 2024 tarihinde Xbox Games Showcase etkinliğinde yapılacak ve ardından Black Ops 6 Direct yayını gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte oyunun çıkış tarihi ve diğer önemli detaylarının açıklanması muhtemel. Şimdilik, oyunun tam çıkış tarihi için Haziran ayındaki bu büyük etkinliği beklememiz gerekiyor.

Teaser Bilgileri : İlk teaser USA Today'de tam sayfa bir reklam ile yayınlandı ve oyunun adı ve logosunu içeriyordu. Ayrıca, Activision tarafından hazırlanan özel bir interaktif web sitesi olan TheTruthLies, eski bir CRT televizyonda altı kanalı döndürmenize olanak tanıyor.

Oynanış Özellikleri : Black Ops serisi, Modern Warfare oyunlarından farklı olarak biraz daha arcade ve canlı bir görünüme sahip olacak. Oyun, heyecan verici birinci şahıs nişancılığı, araç içi savaşlar ve Modern Warfare 2'ye benzer bir oyun hissiyatı sunacak, ancak oyunun işleyişine kontrast eklemek için potansiyel değişiklikler olabilir.

Kampanya ve Çok Oyunculu Modlar : Black Ops 6'nın bir kampanya modu ve beklediğimiz çok oyunculu özelliklerin yanı sıra bir Zombi modu da içermesi muhtemel.

Daha fazla bilgi ve oyunun tam özellikleri için 9 Haziran'daki tanıtımı beklemek gerekecek. Oyunun resmi tanıtımı Xbox Games Showcase'in ardından yapılacak olan Black Ops 6 Direct'te gerçekleşecek.