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Yeni Bilecik İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz kimdir?

Yeni Bilecik İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz kimdir?
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar belli oldu. Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu Üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı. Peki, yeni Bilecik İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz kimdir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu Üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı. Kararla birlikte 6 ile yeni emniyet müdürü de atandı. Yeni Bilecik İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz kimdir?

ATAMA KARARLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ayrıca karar ile birlikte Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ordu İl Emniyet Müdürü Attila Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Niyazi Turgay atandı.

YENİ BİLECİK İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Yeni Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz oldu.

Hakan Yılmaz05.05.1972 İstanbul doğumlu olup aslen Niğdelidir.

1990 yılında İstanbul Polis Kolejini ve 1994 yılında Polis Akademisini bitirerek Komiser Yardımcısı rütbesi ile İstanbul İl Müdürlüğünde göreve başlamıştır.

Sırası ile değişik rütbelerde İstanbul, Malatya, Sakarya ve ardından tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerinde görev yapmıştır. Son olarak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatih'ten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerini yaptıktan sonra 2019 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak göreve başlamıştır. Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli iken İçişleri Bakanlığının 15.08.2024 tarihli atama kararı ile 26.08.2024 tarihinde Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürümüz Hakan YILMAZ evli ve 1 çocuk babasıdır.

Atama kararı:

Yeni Bilecik İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz kimdir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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