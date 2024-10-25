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Yeni Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir? Ayşe Hilal Sayan Koytak hayatı ve biyografisi!

Yeni Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir? Ayşe Hilal Sayan Koytak hayatı ve biyografisi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Bahreyn büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 25 Ekim 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Bahreyn Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir, merak edildi. İşte, Ayşe Hilal Sayan Koytak hayatı ve biyografisi.

Yeni Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak oldu. 25 Ekim 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir, Ayşe Hilal Sayan Koytak hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ BAHREYN BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak oldu..

İşte karar:

Yeni Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir? Ayşe Hilal Sayan Koytak hayatı ve biyografisi!


YENİ BAHREYN BÜYÜKELÇİSİ AYŞE HİLAL SAYAN KOYTAK KİMDİR?

Ayşe Hilal Sayan Koytak 1979 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde lisans, Duisburg-Essen Üniversitesi Bilgisayar ve İletişim Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans yaptı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.

2003-2005 yılları arasında Siegen Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2005 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Dış İlişkiler Başkanlığı'nda başladığı Danışmanlık görevini 2008 yılına kadar sürdürdü. 2008-2014 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış Politika Danışmanı oldu, 2014-2016 yılları arasında Başbakanlık Müşaviri, 2016 yılında kısa bir süre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kız kardeşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olması üzerine müsteşar yardımcılığı görevinden istifa etti.

2017-2022 yılları arasında Kuveyt Büyükelçisi olark görev yaptı. 23 Şubat 2023 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne atandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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