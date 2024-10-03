Üye Girişi
Haberler

Yeni avukatlık ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugünün (3 Ekim) kararları neler?

Yeni avukatlık ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugünün (3 Ekim) kararları neler?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukatlık asgari ücret tarifesine yapılan zam, Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) hazırladığı yeni düzenleme ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, avukatlara ödenecek ücretlere yüzde 60 ile 102 arasında artış yapıldı. Peki, Resmi Gazete bugünün (3 Ekim) kararları neler?

Yeni avukatlık ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tarife, dava ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde avukatların alacakları asgari ücretleri belirlerken, özellikle dava ve icra takipleri gibi çeşitli hizmetlerde önemli artışlar içeriyor. Bu düzenleme, avukatların sundukları hizmetlere göre daha yüksek ücretlendirme sağlamayı amaçlıyor.

RESMİ GAZETE 3 EKİM KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 1724)

DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 1725)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 02/10/2024 Tarihli ve 1486 Sayılı Kararı

YÖNETMELİK

–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

KARAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2024 Tarihli ve 2020/38783 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2024 Tarihli ve 2019/7376 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Politika Eğitim Hukuk

Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı

"Desteklemiyorum" dedi ama İsrail'in felaket planını ağzından kaçırdı

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak

CHP liderinden dikkat çeken İmamoğlu çıkışı: Bence onaylanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa neden düşüyor? 3 Ekim Borsa İstanbul (BİST 100) hisseleri neden düşüyor? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu öldü mü, ne zaman öldü? 3 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı, saat kaçta açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılıyor? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu mezar açılma anı izle! (VİDEO) Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılıyor? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Ekim Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 3 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Ankara elektrik kesintisi! 3-4 Ekim Yenimahalle, Etimesgut, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 3-4 Ekim İnegöl, Gemlik, Karacabey elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3-4 Ekim Bornova, Konak, Torbalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title