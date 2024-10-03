Yeni avukatlık ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugünün (3 Ekim) kararları neler?

Yeni avukatlık ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tarife, dava ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde avukatların alacakları asgari ücretleri belirlerken, özellikle dava ve icra takipleri gibi çeşitli hizmetlerde önemli artışlar içeriyor. Bu düzenleme, avukatların sundukları hizmetlere göre daha yüksek ücretlendirme sağlamayı amaçlıyor.

RESMİ GAZETE 3 EKİM KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 1724)

DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 1725)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 02/10/2024 Tarihli ve 1486 Sayılı Kararı

YÖNETMELİK

–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

KARAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2024 Tarihli ve 2020/38783 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2024 Tarihli ve 2019/7376 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri