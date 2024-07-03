Yengeç burcu kadını ve oğlak erkeği uyumlu mudur? Yengeç kadını ve oğlak erkeğinin aşk uyumu nasıldır? Yengeç kadını oğlak erkeğini nasıl etkileler?

22 Aralık-21 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burcu erkeği ile 22 Haziran-22 Temmuz arasında doğan yengeç burcu kadınları birbirlerinin karşıt burçlarıdır. Bu nedenle bu ikilinin anlaşıp anlaşamadıkları merak konusudur. Yengeç burcu kadını ve oğlak burcu erkeği arasındaki ten uyumu nasıl, aşk ve arkadaşlık ilişkileri hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

YENGEÇ BURCU KADINI VE OĞLAK BURCU ERKEĞİ UYUMLU MUDUR?

Yengeç burcu kadını ve oğlak burcu erkeği genel olarak iyi anlaşabilen bir ikilidir. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinde birbirini tamamlayan burçlardandır. Aşk ilişkilerinde bu iki burç birbirlerini oldukları gibi kabul ederlerse iyi bir ilişki kaçınılmazdır. Aşk hayatında yengeçler yapısal olarak duygusal ve kırılgandırlar. Oğlak burçları ise duygularını dışa vurmaktan hoşlanmazlar. Duygusal konular hakkında birbirlerine zıt burçlardır. Yengeç burcunun uyumlu tarafı oğlak burcunun karamsar yanını kırabilir ve günün sonunda parmakla gösterilen bir çift olabilirler.

YENGEÇ BURCU KADINI VE OĞLAK BURCU ERKEĞİNİN AŞK UYUMU NASILDIR?

Oğlak burcu erkekleri karşısındaki kadında güven ve sadakati bulduğu zaman onu dünyanın en mutlu kadını yapabilecek potansiyele sahiptir. Kararlı ve inatçı oğlak erkeği güvenin olmadığı hiçbir yerde olmak istemeyecektir. Tanıştığı ilk anda oğlak erkeği, güven ve sıcaklık veren yengeç kadınına çekilecektir. Geleneksel oğlak erkeği ev ve aile hayatını seven yengeç kadınını tanıdıkça sevgi bağlarını güçlendirecektir. Yengeç burcunun uyumlu ve evcimen yapısı ile oğlak burcunun kararlı ve güvenilir duruşu bu ilişkide evlilik vadeder.

YENGEÇ BURCU KADINI VE OĞLAK BURCU ERKEĞİ ANLAŞABİLİR Mİ?

Birbirlerinin karşıt burçları olsalar bile açık ve doğru iletişim kurdukları sürece gayet iyi anlaşabilirler. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde fikirlerini dayatmadıkları sürece duygusal ve derin bağlar geliştirebilirler.

YENGEÇ BURCU KADINI OĞLAK BURCU ERKEĞİNİ NASIL ETKİLER?

Yengeç burcu kadını iletişim ve ilişki kurmakta çok iyidir. Duygusal ve sevecen tavırları oğlak erkeğinin içten içe hoşuna gidecektir. Duygulardan kaçan ve ciddi oğlak burcu erkeği yengeç burcu kadınının içten ve sıcak tavırları karşısındafarkında olmadan çekilecektir.