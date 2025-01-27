Yemekteyiz Zeynep kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Ulusoy kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Zeynep Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 27-31 Ocak haftasında yarışacak olan Zeynep Hanım'ın hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ZEYNEP HANIM KİMDİR?

Yemekteyiz Zeynep hanım 23 yaşındadır. Bekar olan Zeynep öğrenci ve Kapadokya'da eğitimine devam ediyor.. Antalyalı olan geç yarışmacı yöresel yemeklerde kendisine güveniyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.