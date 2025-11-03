Yemekteyiz Rahşan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rahşan Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 3-7 Kasım haftasında mutfağa giren yarışmacılardan Rahşan Hanım, hem tarzı hem de yaptığı yemeklerle dikkat çekiyor. Programı takip edenler, "Rahşan Hanım kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte, Yemekteyiz Rahşan Hanım hakkında merak edilen bilgiler…

YEMEKTEYİZ RAHŞAN KİMDİR?

Rahşan Hanım, İstanbul'da kendi işletmesini başarıyla yöneten girişimci bir isimdir. Şehrin hareketli atmosferi içinde kurduğu bu işletme, kaliteli hizmet anlayışı ve özgün konseptiyle dikkat çekmektedir.

Ayrıca Rahşan Hanım, sosyal medyada da oldukça aktif bir şekilde yer almaktadır. Özellikle gastronomi alanında yaptığı gurme paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekmekte; yemek, lezzet ve mekan deneyimlerini samimi bir dille paylaşmaktadır.

Hem işletmeciliği hem de sosyal medya faaliyetleriyle Rahşan Hanım, lezzet tutkusunu profesyonel tecrübesiyle birleştirerek geniş bir kitleye ulaşmaktadır.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk kez 2008 yılının Ekim ayında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve İngiliz yapımı Come Dine With Me formatından uyarlanan bir Türk televizyon programıdır. Program, 2012 yılında Fox TV'ye geçmiş, 2017 yılından itibaren ise TV8'de yayın hayatına devam etmektedir. Her hafta farklı yarışmacıların mutfak hünerlerini sergilediği yapım, hem eğlenceli anları hem de rekabet dolu atmosferiyle izleyicilerden büyük ilgi görmektedir.