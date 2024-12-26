YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU | 26 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat, Dilan, Sabahat, Ali Hüda, Nurettin kaç puan aldı?

Bugün, yarışmacılar hem yemeklerini sergiledi hem de stratejik puanlamalarla haftanın finaline bir adım daha yaklaştı. 26 Aralık tarihli Yemekteyiz bölümünde Murat, Dilan, Sabahat, Ali Hüda ve Nurettin'in performansları dikkat çekti. Yarışmacıların lezzetli menüleri ve masalarındaki detaylar izleyenleri ekrana kilitlerken, puan tablosundaki sıralama merakla bekleniyor. Zuhal Topal'ın renkli sunumu ve her zamanki samimi yorumlarıyla izleyicileri ekrana bağlayan programda, "26 Aralık Yemekteyiz puan tablosu" ve yarışmacıların performansları günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat, Dilan, Sabahat, Ali Hüda, Nurettin kaç puan aldı? Detaylar haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MURAT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Aralık yarışmacısı Murat Bey oldu.

Dilan: 5

Sabahat: 4

Ali Hüda: 5

Nurettin: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DİLAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Aralık yarışmacısı Dilan Hanım oldu.

Murat: 6

Sabahat: 4

Ali Hüda: 4

Nurettin: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SABAHAT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Aralık yarışmacısı Sabahat Hanım oldu.

Murat: 5

Dilan: 4

Ali Hüda: 5

Nurettin: 5