YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU | 17 Şubat Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emine kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 17 Şubat 2025 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde, haftanın ilk yarışmacısı Emine Hanım oldu. Emine Hanım'ın hazırladığı menü ve performansı, izleyiciler ve diğer yarışmacılar tarafından merakla takip edildi. Peki, Emine Hanım rakiplerinden kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

Emine Hanım, yarışmada sunduğu menüsüyle rakiplerinden toplamda 23 puan topladı. Yarışmacıların Emine Hanım'a verdikleri puanlar şu şekilde:

Özlem: 6 puan

Hasan: 5 puan

Sinan: 5 puan

Umu B. Bah: 7 puan

Emine Hanım'ın performansı ve aldığı puanlar, haftanın ilerleyen günlerinde diğer yarışmacılarla kıyaslandığında büyük önem taşıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı, büyük ödülün sahibi olacak.

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