Yemekteyiz Mertcan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Mertcan Pelen kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Mertcan Bey'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 30 Aralık – 3 Ocak haftasında yarışacak olan Mertcan Bey'in hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mertcan Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MERTCAN PELEN KİMDİR?

Çorumlu olan Mertcan Pelen27 yaşındadır. Bekar olan Mertcan şeftir ve Uzak doğu mutfağını seviyor.

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.