Yemekteyiz Korhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Korhan Bey kaç yaşında, nereli?

20-24 Ekim tarihleri arasında programda yer alacak Korhan Bey'in yaşamı ve kişisel detayları merak konusu oldu. Yarışmayı takip edenler özellikle, Korhan Bey kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtlarını araştırıyor.

YEMEKTEYİZ KORHAN KİMDİR?

35 yaşında ve bekar olan yarışmacı, aslen İzmirli. Gayrimenkul danışmanlığı yapan yarışmacı, özellikle mutfakta oldukça iddialı olduğunu dile getirdi. 200 bin TL'lik büyük ödülü kazanması halinde ise bu parayı keyifli bir tatilde değerlendirmeyi planlıyor.

YEMEKTEYİZ PROGRAMI HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan ve Come Dine with Me formatından uyarlanan bir Türk televizyon yarışma programıdır. Program, Ekim 2012'de Fox'a geçtikten sonra 2017'den itibaren TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam etmektedir. Yarışma, katılımcıların yemek yapma ve ev sahipliği becerilerini sergilediği eğlenceli bir format olarak öne çıkmaktadır.