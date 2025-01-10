Yemekteyiz kim birinci oldu? 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta para ödülünü kim kazandı?

Zuhal Topal'ın keyifli sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz programında, yarışmacılar hazırladıkları yemeklerin lezzeti kadar, sunumları ve ev sahiplikleriyle de puan topluyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı, tam 150.000 TL ödülün sahibi oluyor. Haftanın finali her cuma günü gerçekleşiyor ve izleyiciler nefeslerini tutarak Yemekteyiz büyük ödül sahibinin kim olacağını öğrenmek için ekran başına geçiyor. 10 Ocak 2025 itibarıyla bu haftanın kazananı merakla bekleniyor. Peki, Yemekteyiz kim birinci oldu? 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta para ödülünü kim kazandı? Detaylar haberimizde...

YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın birincisi Reşit Bodur oldu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 150.000 TL'yi kazanıyor.