Üye Girişi
Haberler
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu

'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu

Yemekteyiz kim birinci oldu? 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta para ödülünü kim kazandı?

Yemekteyiz kim birinci oldu? 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta para ödülünü kim kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, haftanın beş günü beş farklı yarışmacının yemek becerileri ve misafirperverliklerini sergilediği eğlenceli bir yarışma programıdır. Yemekteyiz kim birinci oldu? ve 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz para ödülünü kim kazandı? gibi sorular, izleyiciler tarafından heyecanla araştırılıyor.

Zuhal Topal'ın keyifli sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz programında, yarışmacılar hazırladıkları yemeklerin lezzeti kadar, sunumları ve ev sahiplikleriyle de puan topluyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı, tam 150.000 TL ödülün sahibi oluyor. Haftanın finali her cuma günü gerçekleşiyor ve izleyiciler nefeslerini tutarak Yemekteyiz büyük ödül sahibinin kim olacağını öğrenmek için ekran başına geçiyor. 10 Ocak 2025 itibarıyla bu haftanın kazananı merakla bekleniyor. Peki, Yemekteyiz kim birinci oldu? 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta para ödülünü kim kazandı? Detaylar haberimizde...

YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın birincisi Reşit Bodur oldu.

Yemekteyiz kim birinci oldu? 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta para ödülünü kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 150.000 TL'yi kazanıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti
img

ABD, İngiltere ve İsrail aynı anda vurdu
img

Süper Kupa finalinin yayınlanacağı kanal hayal kırıklığı yaşattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paris Hilton yangında küle dönen 8.5 milyon dolarlık evinin son halini paylaştı

Paris Hilton küle dönen 8.5 milyon dolarlık evinin son halini paylaştı
Yoğun bakımdaki Edip Akbayram ameliyat oldu

Entübe edilmişti! Edip Akbayram'dan haber var
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu

Son Dakika Haberleri

İçilebilir Kuran sureleri nedir, kim yaptı? 11 Ocak Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Aslıhan Hünel ve abisi Saruhan Hünel neden küstü? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Masterchef ikinci finalist kim, kim finale çıktı? MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Eda, Semih puanları kaç? Pendikspor Bandırmaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Pendikspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Survivor neden yok? 10 Ocak Cuma Bugün Survivor var mı? Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bursa Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi? Kızılcık Şerbeti 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? YANGIN Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.