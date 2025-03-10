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Yemekteyiz Gülcan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülcan Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Gülcan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülcan Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 10-14 Mart haftasında yarışacak olan Gülcan Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Gülcan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülcan Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 10-14 Mart haftasında yarışacak olan Gülcan Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Gülcan Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor.

YEMEKTEYİZ GÜLCAN HANIM KİMDİR?

Yarışmadaki yarışmacısı Gülcan hakkında bilgiler henüz açıklanmadı.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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