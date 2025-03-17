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Yemekteyiz Elif kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Elif kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 17-21 Mart haftasında yarışacak olan Elif Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Elif Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor. Yemekteyiz Elif kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 17-21 Mart haftasında yarışacak olan Elif Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Elif Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ Elif HANIM KİMDİR?

Yarışmadaki yarışmacısı Elif hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2017'de FoElif'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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