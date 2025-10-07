Yemekteyiz dış ses kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz dış ses Gürbüz kimdir, gerçek adı ne?

Yemekteyiz dış ses kim? Programın yarışmacıları kadar izleyiciler de dış sesin kim olduğunu merak ediyor. Sesin kimliği ve geçmişi üzerine bilgiler programın hayranları tarafından sıkça sorgulanıyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DIŞ SES KİM?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in dış sesi, zaman zaman yarışmacıları yönlendiren ve esprili sözleriyle dikkat çeken bir karakter olarak öne çıkıyor. Program boyunca yüzü hiç görülmeyen bu isim, yarışmacıların "Gürbüz" diyerek andığı bir figür haline gelmiş durumda. Dış ses, programın akışını sağlamak, yarışmacıların hareketlerini takip etmek ve zaman zaman onları şakalara dahil etmekle sorumlu.

Bu karakterin gerçek kimliği uzun süredir merak ediliyor. Yarışmada "Mikser" adıyla anılan dış sesin seslendirmesini yapan kişi, televizyon dünyasında tecrübeli bir ses sanatçısı olarak biliniyor. Programın yıllardır devam eden bölümlerinde bu ses, izleyiciler tarafından sıkça konuşuluyor ve sosyal medyada da gündem yaratıyor.

YEMEKTEYİZ GÜRBÜZ KİM?

"Gürbüz" olarak tanınan dış sesin gerçek adı Aydoğan Temel. 1 Ocak 1966 doğumlu olan Temel, Mimar Sinan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu bir tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır. 1983 yılından bu yana dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmlerinde hem seslendirme hem de yönetmenlik görevlerini üstlenmiştir.

Aydoğan Temel, özellikle kötü, komik veya sorunlu karakterlerin seslendirilmesinde kendine has bir üslup geliştirmiştir. Show TV'de yayınlanmış bazı magazin programlarının dış sesi olarak da görev alan Temel, zamanla izleyici tarafından tanınan ve taklit edilen bir isim hâline gelmiştir. Şu anda ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Mikser olarak sesiyle yer almaktadır ve yarışmanın önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir.