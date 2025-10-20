Yemekteyiz Dilan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilan Hanım kaç yaşında, nereli?

20-24 Ekim tarihleri arasında programda yarışacak olan Dilan Hanım'ın yaşamı ve kişisel bilgileri merak konusu oldu. İzleyiciler özellikle, Dilan Hanım kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtlarını araştırıyor.

YEMEKTEYİZ DİLAN KİMDİR?





28 yaşında ve bekar olan yarışmacı, Ardahan doğumlu. Kendi güzellik merkezini işleten yarışmacı, iş hayatında oldukça titiz ve kontrolcü biri olduğunu ifade ediyor. Dünya mutfağına olan ilgisiyle dikkat çeken yarışmacı, 200 bin TL'lik ödülü kazanırsa bu parayı alışverişe harcamayı düşündüğünü söylüyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan ve Come Dine with Me formatından uyarlanan bir Türk televizyon programıdır. Daha sonra Ekim 2012'de Fox kanalına transfer edilen program, 2017 yılından itibaren TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaktadır. Program, yarışmacıların yemek yapma becerilerini ve ev sahipliği yeteneklerini sergilediği bir format olarak dikkat çekmektedir.