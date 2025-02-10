Yemekteyiz Aydan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aydan Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 10-14 Şubat haftasında yarışacak olan Aydan Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Aydan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aydan Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ AYDAN HANIM KİMDİR?

Yarışmadaki yarışmacısı Aydan hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de FoAydan'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.