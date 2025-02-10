Yemekteyiz Aydan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aydan Hanım kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 10-14 Şubat haftasında yarışacak olan Aydan Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Aydan Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor. Yemekteyiz Aydan kimdir?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 10-14 Şubat haftasında yarışacak olan Aydan Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Aydan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aydan Hanım kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ AYDAN HANIM KİMDİR?
Yarışmadaki yarışmacısı Aydan hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
YEMEKTEYİZ HAKKINDA
Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de FoAydan'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.