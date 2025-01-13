Yemekteyiz Atakan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Atakan Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Atakan Bey'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 13-17 Ocak haftasında yarışacak olan Atakan Bey'in hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Atakan Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ATAKAN KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Atakan Bey hakkında bilgiler güncelleniyor....

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.