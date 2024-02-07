YDS başvuruları başladı mı? YDS başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2024 YDS ÖSYM BAŞVURU EKRANI LİNKİ!

YDS 2024/1 sınavının ne zaman yapılacağı ve başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. YDS/1 başvuru ekranı ve detaylı bilgilere ulaşmak için detaylar haberimizde. Peki, YDS 2024/1 sınavı ne zaman? YDS 2024/2 başvuruları ne zaman bitiyor? YDS/1 başvuru ekranı!

YDS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular ise 7-15 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını 7 Şubat 2024 tarihinden itibaren saat 10.00'dan sonra ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler. Ayrıntılı bilgilere 2024-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabilir. Buna göre YDS başvuruları başlamıştır.

2024 YDS ÖSYM BAŞVURU EKRANI LİNKİ