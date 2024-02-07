YDS başvuruları başladı mı? YDS başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2024 YDS ÖSYM BAŞVURU EKRANI LİNKİ!
2024 yılının ilk YDS sınavının ne zaman yapılacağı ve başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. YDS başvuruları başladı mı? Sorusu bu kapsamda araştırıldı. Peki, YDS başvuruları başladı mı? YDS başvuruları nereden, nasıl yapılır?
YDS 2024/1 sınavının ne zaman yapılacağı ve başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. YDS/1 başvuru ekranı ve detaylı bilgilere ulaşmak için detaylar haberimizde. Peki, YDS 2024/1 sınavı ne zaman? YDS 2024/2 başvuruları ne zaman bitiyor? YDS/1 başvuru ekranı!
YDS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular ise 7-15 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını 7 Şubat 2024 tarihinden itibaren saat 10.00'dan sonra ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler. Ayrıntılı bilgilere 2024-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabilir. Buna göre YDS başvuruları başlamıştır.
2024 YDS ÖSYM BAŞVURU EKRANI LİNKİ