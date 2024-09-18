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Yazgül kimdir? Esra Erol Yazgül kaç yaşında, nereli?

Yazgül kimdir? Esra Erol Yazgül kaç yaşında, nereli?
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Esra Erol'da programındaki Yazgül'ün kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV'nin popüler programı Esra Erol'da yer alan Yazgül, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran isimlerden biri oldu.

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına katılarak "Tek suçum güzel olmak" sözleriyle hafızalara kazınan Yazgül, şimdilerde yenilenen imajıyla tekrar gündeme geliyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Yazgül, yaşadığı değişimle sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Yazgül kimdir? Esra Erol Yazgül kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

YAZGÜL KİMDİR?

Yazgül Bayat 44 yaşında ve 6 çocuk annesidir.

Esra Erol'un programına katılarak eşiyle ve eltileriyle yaşadığı sorunları dile getiren Yazgül, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Evliliğinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle eltilerine karşı tepkili olan Yazgül, "Eltilerimin yaşadığı o apartmana bir daha geri dönmem" diyerek kararlılığını vurguladı. Kendisinin güzelliği yüzünden kıskanıldığını öne süren Yazgül, "Beni kıskanıyorlar çünkü tek suçum güzel olmak. Kocamın ailesi beni çok beğendi, şimdi de bu yüzden bana böyle davranıyorlar" ifadelerini kullandı. Yaşadığı sorunların arka planını paylaşan Yazgül, aile içindeki gerginliklerin güzelliğinden kaynaklandığını savunarak dikkatleri üzerine çekti.

Yazgül kimdir? Esra Erol Yazgül kaç yaşında, nereli?

Yazgül kimdir? Esra Erol Yazgül kaç yaşında, nereli?

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