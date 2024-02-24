YAZ TATİLİ KISALDI MI? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardından birçok öğrenci ve veli tarafından arama motorları üzerinde merak ediliyor ve araştırılıyor. MEB tarafından konuya ilişkin olarak gerçekleştirilen açıklamaların durumu merak konusu oluyor. Peki, YAZ TATİLİ KISALDI MI? Yaz tatili kaç gün oldu, kısaltıldı mı? İşte MEB'den yaz tatili açıklaması!

YAZ TATİLİ KISALDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve tatil süresiyle ilgili yeni bir hazırlık içine girdi. Bakanlık çalışmasında 180 gün olan eğitim ve öğretim süresinin 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Kararın uygulamaya alınmasıyla da ara tatiller aynı şekilde devam edecekken yaz tatilinde kısalmaya gidilecek.

Türkiye'de eğitim ve öğretim iş günü iki ayrı dönemde 90'ar gün olmak üzere toplam 180 gün şeklinde uygulanıyor. Eğitim süresi hesaplanırken resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılıyor.

Sabah'ın haberine göre hava muhalefeti gibi nedenlerle zaman zaman kısalan 180 günlük eğitim süresinin 200 güne çıkarılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulamayı yürürlüğe koyacak. Bu uygulamada ara tatillerin devam edeceği öğrenilirken yaz tatilinde ise kısalma yaşanacak.

OKULLAR UZATILDI MI?

Sabah'ın haberine göre 180 günlük okul süresini 200 güne uzatılması amacıyla MEB yeni bir uygulamayı yürürlüğe koyacak.