Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silvan Komando Alay Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesini kullandı. Yavuz Güney kimdir? Şehit J. Uzm. Çvş Yavuz Güney kaç yaşında, memleketi neresi?

ŞEHİT J. UZM. ÇVŞ YAVUZ GÜNEY KİMDİR?

Yerlikaya, Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamasında, "Kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Yazkonağı Mahallesi'nden Mustafa Güney'in oğlu, iki çocuk babası Uzman Çavuş Yavuz Güney (23), Diyarbakır Silvan'da görev yaptığı kaza sonucu şehit oldu. Şehadet haberinin verilmesinin ardından ailesinin evine Türk Bayrağı asılırken, acı haberi alan aile büyük bir üzüntü yaşadı ve fenalık geçirdi. Ünye'yi yasa boğan şehit haberinin ardından, ilçede derin bir hüzün hakim. Allah rahmet eylesin.